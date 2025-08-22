Il Leverkusen: "Quale esultanza vedremo per prima?". E mostra anche quella di Boniface

Ieri alle 23:40News
di Gaetano Mocciaro

Victor Boniface è arrivato oggi a Milano per sostenere le visite mediche, propedeutiche al trasferimento al Milan. Nel frattempo il Bayer Leverkusen continua a considerare il nigeriano parte integrante della squadra. 

Attraverso i propri canali social il club ha mostrato in carrellata tutte le esultanze dei suoi giocatori, partendo proprio da quella di Boniface e chiedendo: "Quale esultanza vedremo per prima?"
 