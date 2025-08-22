De Paola: "Il Napoli è una vera portaerei, ha inserito almeno quattro giocatori nella formazione titolare e ha fatto più inserimenti rispetto a Milan e Roma"

Su TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto Paolo De Paola. Queste le sue parole:

Qual è stata la protagonista di questo mercato?

“Vedo il Napoli distaccato rispetto all’Inter, che aveva bisogno di due colpi. Se rimane la stessa squadra dello scorso anno è difficile, poi magari rimarremo stupiti da giovani come Pio Esposito o Sucic. Queste sono delle scommesse, Diouf avrà un ruolo importante ma manca qualcosa in difesa. Il Napoli è una vera portaerei, ha inserito almeno quattro giocatori nella formazione titolare e ha fatto più inserimenti rispetto a Milan e Roma. Anche la Roma è cambiata tantissimo, Gasperini non è contento e lo sappiamo, ma sulla Roma bisognerà vedere quanto reggerà la coppia Gasperini-Ranieri. Ho paura che da una parte c’è uno che medica, dall’altra c’è chi distrugge in continuazione. Ranieri fa fatica a contenere l’esuberanza di Gasperini, che fa bene a essere esigente. Già la Roma ha fatto dei passaggi importanti, ha fatto cinque acquisti e deve arrivare ancora qualcuno, ma bene o male il cambio di volto c’è stato. Vedo però il Napoli avanti con distacco rispetto a tutte le altre”.