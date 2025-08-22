Arbitri prima giornata Serie A: a San Siro c'è Collu
Si riportano di seguito le designazioni arbitrali per la prima giornata di Serie A:
Genoa – Lecce : Massa
Costanzo – Bianchini
IV: Zanotti
Var: Abisso
Avar: Maresca
Sassuolo – Napoli: Ayroldi
Lo Cicero – Yoshikawa
IV: Rapuano
VAR: Di Bello
AVAR: Aureliano
Milan – Cremonese: Collu
Di Gioia - Mokhtar
IV: Bonacina
VAR: Doveri
AVAR: Ghersini
Roma – Bologna: Zufferli
Mondin – Miniutti
IV: Marchetti
VAR: Mazzoleni
AVAR: Fabbri
Cagliari – Fiorentina: Sozza
Fontemurato – Biffi
IV: Mucera
VAR: Di Paolo
AVAR: Guida
Como – Lazio: Manganiello
Meli – Alassio
IV: Turrini
VAR: Aureliano
AVAR: Chiffi
Atalanta – Pisa: Arena
Palermo – Politi
IV: Marinelli
VAR: Ghersini
AVAR: Doveri
Juventus – Parma: Marcenaro
Scatragli – Zingarelli
IV: Sacchi
VAR: Meraviglia
AVAR: Fabbri
Udinese – Hellas Verona: Tremolada
Moro - Ceccon
IV: Perenzoni
VAR: Gariglio
AVAR: Guida
Inter – Torino: La Penna
Dei Giudici - Cavallina
IV: Crezzini
VAR: Paterna
AVAR: Chiffi
