Arbitri prima giornata Serie A: a San Siro c'è Collu

Arbitri prima giornata Serie A: a San Siro c'è ColluMilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 23:50News
di Manuel Del Vecchio

Si riportano di seguito le designazioni arbitrali per la prima giornata di Serie A:

Genoa – Lecce : Massa
Costanzo – Bianchini
IV: Zanotti
Var: Abisso
Avar: Maresca

Sassuolo – Napoli: Ayroldi
Lo Cicero – Yoshikawa
IV: Rapuano
VAR: Di Bello
AVAR: Aureliano

Milan – Cremonese: Collu
Di Gioia - Mokhtar
IV: Bonacina
VAR: Doveri
AVAR: Ghersini

Roma – Bologna: Zufferli
Mondin – Miniutti
IV: Marchetti
VAR: Mazzoleni
AVAR: Fabbri

Cagliari – Fiorentina: Sozza
Fontemurato – Biffi
IV: Mucera
VAR: Di Paolo
AVAR: Guida

Como – Lazio: Manganiello
Meli – Alassio
IV: Turrini
VAR: Aureliano
AVAR: Chiffi

Atalanta – Pisa: Arena
Palermo – Politi
IV: Marinelli
VAR: Ghersini
AVAR: Doveri

Juventus – Parma: Marcenaro
Scatragli – Zingarelli
IV: Sacchi
VAR: Meraviglia
AVAR: Fabbri

Udinese – Hellas Verona: Tremolada
Moro - Ceccon
IV: Perenzoni
VAR: Gariglio
AVAR: Guida

Inter – Torino: La Penna
Dei Giudici - Cavallina
IV: Crezzini
VAR: Paterna
AVAR: Chiffi