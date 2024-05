Gazzetta - Panchina Milan: Fonseca nome caldo, ma sul portoghese ci sono anche altri club

Il nome di Paulo Fonseca è sempre molto caldo per la panchina del Milan, ma quella rossonera non è l'unica squadra che ha messo gli occhi sul tecnico portoghese: come riporta stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, saranno molte le big a cambiare allenatore e l'ex Roma è in corsa su più piste.

Ieri sera, dopo l'ultima gara stagionale del suo Lille contro il Nizza, Fonseca ha dichiarato sul suo futuro: "Prenderò la mia decisione questa settimana. Devo ancora parlare con il presidente, con il quale ho un incontro per discutere del futuro. Penso che la prossima settimana sarà decisiva per il mio futuro".