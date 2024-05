Pellegatti: "Mi sorprenderei se arrivasse Conceição, in questo momento non ho certezze"

Intervenuto così su Radio Rossonera, questo il commento di Carlo Pellegatti, giornalista e opinionista rossonero in merito al futuro del prossimo tecnico del Milan per la prossima stagione. Ecco le sue interessanti parole:

"Sono dell'idea che il comunicato sul nuovo allenatore arriverà a fine campioato, ma non so se sarà così immediato come vogliono far passare. L'addio di Pioli è scontato ma non ufficiale e poi anche al Milan interessa, perchè ci sono dei soldi di mezzo visto che Stefano è ancora legato da un anno di contratto con il club, andrà al Napoli? Non si sa, ma interessa anche a noi, ballano 8 milioni. Sono però poco convinto che il nuovo allenatore sia già stato scelto, non ho certezze e mi sorprenderebbe se arrivasse Conceição, che deve ancora parlare con Villas-Boas..".