Gazzetta - De Zerbi, senza clausola da 13 milioni è un'altra storia. Adesso guarda al Milan

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Roberto De Zerbi, tecnico che a sorpresa nel week-end ha annunciato il suo divorzio dal Brighton, club a cui era legato da altri due anni di contratto e, soprattutto, da una clausola da 13 milioni di euro. De Zerbi s'è liberato e a margine dell'ultima partita di Premier s'è così espresso sul suo futuro: "Perché vado via? Non abbiamo trovato l'accordo per andare avanti. Abbiamo parlato in diversi momenti, io voglio continuare per la mia strada. So benissimo cosa voglio fare e so che un allenatore deve accettare le politiche del club. Non ho problemi con Tony Bloom (proprietario del Brighton, ndr). Devo dire grazie a Tony e alla sua famiglia, a Paul Barber e alla sua famiglia perché non posso dimenticare quello che mi hanno dato. Loro mi ha dato un'incredibile possibilità".

Adesso De Zerbi valuterà con attenzione le opzioni per il suo futuro. Per la rosea, diventa un serio candidato per la panchina del Milan: il club rossonero ha accolto favorevolmente la notizia di un De Zerbi ora libero da vincoli contrattuali e, adesso, sono attesi i primi contatti tra le parti.

De Zerbi in passato ha sempre ammesso di voler tornare ad allenare in Italia e di avere nel Milan uno dei suoi punti di arrivo: "Non è un club normale, in rossonero sono cresciuto. Sarò riconoscente al Milan per tutta la vita".

Al momento il candidato in cima alla lista delle preferenze rossonere resta sempre Paulo Fonseca, tecnico portoghese che ieri ha fallito l'accesso diretto alla prossima Champions League alla guida del Lille, ma presto le gerarchie potrebbero cambiare: la notizia di un De Zerbi senza contratto può ribaltare tutto lo scenario.