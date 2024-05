Il Milan ricorda Nereo Rocco: "Grande uomo, grande allenatore e leggenda del club"

Il 20 maggio del 1912 nasceva Nereo Rocco: oggi, ben 112 anni dopo, il Milan lo ricorda con un post sui suoi canali social, in cui si sottolinea la grandezza dell'uomo, lo spessore e il talento dell'allenatore, e il fatto che, grazie ai suoi successi in rossonero (parliamo di due scudetti, 3 Coppe Italia, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe, 1 Intercontinetale) sia a tutti gli effetti una leggenda del club. Ecco il post:

A great man, a gifted coach and a legend of this football Club. We will never forget him ❤️#SempreMilan pic.twitter.com/pFpVJdiTIR