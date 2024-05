Milan, la nuova maglia Home 2024/25 è disponibile in pre-order

L'attesa per il lancio della nuova maglia rossonera è quasi finita. Il nuovo Home kit PUMA x AC MILAN per la stagione 2024/25 sarà svelato giovedì 23 maggio, in tempo per fare l'esordio in campo a San Siro contro la Salernitana. Intanto è già possibile acquistarlo in pre-order in esclusiva sul nostro Store online ufficiale, per i primi 500 in regalo un'esclusiva tote bag in edizione limitata.