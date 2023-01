Crespo: "De Ketelaere ha qualità per fare la differenza ma deve avere pazienza"

MilanNews.it

Hernan Crespo, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a TuttoSport soffermandosi anche su Charles De Ketelaere: "Lui era così anche in Belgio: non è che al Bruges fosse un giocatore estroso e grintoso. Ha le qualità per fare la differenza, ma deve avere pazienza sapendo che il Milan ha stima in lui e gli ha fatto un contratto di cinque anni, non di sei mesi. In Italia è dura, ma il Milan ha già dimostrato di saper aspettare i talenti in cui crede; l’importante è che creda di farcela pure lui".