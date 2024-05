MN - Sebe su Conceição: "E' un sostenitore del 4-4-2 e ama giocare con aggressività con e senza palla"

Avanza la candidatura di Sergio Conceição al Milan. Il tecnico portoghese potrebbe aver terminato il suo ciclo lungo 7 anni al Porto visto il cambio di presidenza nel club lusitano, ufficializzato proprio oggi, che potrebbe portare a un terremoto con i rossoneri che osservano l'evolversi della situazione. Per saperne di più abbiamo contattato il collega di O Jogo, Francisco Sebe. In esclusiva per MilanNews.it: questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Per quel che ha fatto vedere in questi 7 anni cosa ci puoi dire dello stile di gioco di Conceição?

"Sérgio Conceição si è sempre dimostrato un sostenitore del classico 4-4-2, con una coppia di attaccanti (uno più mobile, che nelle ultime stagioni era Taremi) e un doppio perno a centrocampo. Tuttavia, soprattutto in questa stagione, ha già dimostrato di essere tatticamente flessibile. Da gennaio, il Porto gioca col 4-2-3-1 o il 4-3-3 mantenendo in ogni circostanza un principio non negoziabile: aggressività con e senza palla, non dare per persa nessuna giocata. Questo è il suo marchio di fabbrica".