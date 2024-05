MN - Sebe: "Conceição ama lavorare sotto pressione, se dovesse scegliere il Milan sarà pronto"

Avanza in queste ultime ore la candidatura di Sergio Conceição al Milan. Il tecnico portoghese potrebbe aver terminato il suo ciclo lungo 7 anni al Porto visto il cambio di presidenza nel club lusitano, ufficializzato proprio oggi, che potrebbe portare a un terremoto con i rossoneri che osservano l'evolversi della situazione. Per saperne di più abbiamo contattato il collega di O Jogo, Francisco Sebe. In esclusiva per MilanNews.it: questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Pensi che il Milan possa essere un club per Conceição?

"Essere un allenatore del Porto è sinonimo di lavorare con la costante pressione di diventare campione. A Sérgio Conceição piace questo ambiente sotto pressione ed è un allenatore ambizioso. Penso quindi che, se seguirà la strada del Milan, sarà pronto a raccogliere le sfide che gli si presenteranno.