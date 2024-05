Accade oggi, 19 maggio 2013: il gol di Mexes regala la Champions all'ultimo respiro

Accade oggi, 19 maggio 2013: la Champions League all'ultima giornata. All'ultimo respiro. Il Milan di Massimiliano Allegri conquista la qualificazione in Champions alla 38^esima giornata di campionato 2012\13 vincendo 1-2 all'Artemio Franchi di Siena e mantenendo a distanza di due punti la Fiorentina (vittoriosa 1-5 sul campo del Pescara).

Il punto di svolta al trentasettesimo della ripresa quando Felipe atterra in area e per il signor Bergonzi non ci sono dubbi. Dal dischetto Supermario pareggiò i conti prima del colpo di testa, tre minuti dopo, di Mexes che mandò il Diavolo in estasi in Champions League e la Viola, tra rimpianti e sterili polemiche in Europa League.