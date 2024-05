Pioli: "Quando sono arrivato ho trovato certe situazioni. Lascio, se lascerò il Milan, un’altra situazione"

Mister Stefano Pioli ha parlato a DAZN al termine di Torino-Milan 3-1. Il tecnico rossonero, inevitabilmente ha parlato di futuro e di bilanci.

Che settimana si immagina? Di saluti? Di ultime cose? “Capisco la domanda. Non lo so. Sono sempre stato così, vivo il momento e la situazione e cerco sempre di affrontarlo con più equilibrio possibile, ma anche con tutta la passione ed i sentimenti che ho. La vivrò insieme ai miei giocatori. In questi anni abbiamo fatto salire le aspettative di tutti, ora sembra che un secondo posto sia un risultato scadente. Sapete benissimo che non è così. Tutti i giocatori che ho avuto durante questo percorso mi hanno dato tanto. Abbiamo avuto un grande rapporto, io ho dato e anche loro mi hanno dato. La vivrò insieme a loro, la vivremo anche con Giroud e Kjaer che sappiamo già che lasceranno la squadra la prossima stagione. Sarà una settimana piena di emozione per tutti”.

Se guarda al tatuaggio che ha fatto per lo scudetto a cosa pensa? “Questo rimane. Onestamente volevo aspettare la settimana prossima a fare i bilanci, ma una cosa penso si possa dire. Io valuto il mio lavoro, da sempre e ovunque ho lavorato, per quello che trovo da allenatore e per quello che lascio. E poi dopo ognuno farà le valutazioni che deve fare. Io ho trovato certe situazioni, lascio, se lascerò il Milan, un’altra situazione. Altre cose sono molto chiacchiere e pochi contenuti”.