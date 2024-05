Padovan critico: "Il Milan avrebbe bisogno di un profilo diverso da Fonseca. Un allenatore di carisma come Conceição.."

vedi letture

Giancarlo Padovan, giornalista e opinionista sportivo è intervenuto così a Sky Sport, commentando la delicata vicenda riguardante il prossimo allenatore del Milan. Queste le sue parole su Paulo Fonseca:

Padovan a Sky: "Ci sono allenatori che hanno fatto percorsi di crescita diversi, come Gilardino ad esempio. Fonseca non ha lasciato ricordi precisi e indelebili in Italia, lo voleva il Marsiglia, mica il PSG. Il Milan avrebbe bisogno di un altro profilo diverso da Fonseca e soprattutto di carisma e di valore: Conceição sarebbe stato più opportuno".