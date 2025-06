Mondiale per club, l'Inter vince all'ultimo minuto contro l'ostica formazione giapponese dell'Urawa Red Diamonds

Una partita che si è complicata più del previsto per l’Inter, contro un Urawa Red Diamonds che ha costruito poco — un solo tiro in porta trasformato in gol — per poi difendersi a oltranza per quasi tutta la gara. I nerazzurri hanno faticato a trovare spazi e continuità di gioco, mostrando una manovra spesso prevedibile e poco incisiva.

Solo nel finale, grazie al gol del pareggio di Lautaro Martinez e alla rete decisiva di Valentin Carboni al 92’, l’Inter è riuscita a completare la rimonta. Un successo arrivato in extremis, che evidenzia comunque alcune difficoltà nella gestione di partite sulla carta abbordabili