Spalletti sulla Serie A: "Napoli, Inter, Milan e Juventus lotteranno come al solito per lo scudetto"

Ospite nella trasmissione "#Nonsolomercato" in onda su Rai 2, Luciano Spalletti ha parlato così del prossimo campionato di Serie A che inizierà tra pochi giorni: "Se penso al prossimo campionato credo che le solite note saranno quelle che si daranno battaglia per la vittoria finale. Intendo Napoli, Inter, Milan e Juventus, anche se spero ci possa essere qualche squadra che possa inserirsi come Roma e Lazio. Sono contento poi che siano tornati Sarri e Allegri, che stimo tantissimo. In più sono curioso di capire cosa farà Gasp in una piazza come quella di Roma. Il Napoli poi oltre ad aver vinto il campionato ha creato i presupposti per mettere delle basi importanti. La società ha lavorato benissimo e la vedo leggermente favorita rispetto alle altre. Molte cose però possono venire fuori come”.

In merito al momento del calcio italiano, l'ex ct azzurro ha invece dichiarato: "Se siamo in calo? Secondo me assolutamente no, anche per quello che abbiamo fatto vedere nel confronto europeo. I calciatori che ho scelto poi li risceglierei ancora. Ciò che deve rimanergli è la stima di sapere che sono dei grandi giocatori. Li ho osservati in tutte le loro qualità e posso dire di aver avuto una Nazionale forte. Ora andrò curiosamente a guardare le convocazioni di Rino Gattuso, a cui faccio in grosso in bocca al lupo. Ad ogni modo io sono uno di quelli che dicono che il calcio è semplice, ma bisogna dedicargli tempo. È vero che il tempo diventa un’invidia talvolta per quanto riguarda la possibilità di allenare la Nazionale, ma poi la caratteristica che ho riconosciuto è quando si riesce a creare un rapporto con i giocatori. Tutte le volte che abbiamo vinto qualche titolo infatti è perché si era creato un rapporto tra mister e giocatori. Io non sono invece riuscito a fargli sentire il bene che gli volevo” riporta tuttomercatoweb.com.

