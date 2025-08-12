MN - Cordova: "Estupinan tra i più importanti trasferimenti ecuadoriani. Ma non il più importante"

vedi letture

Oggi è stato presentato alla stampa Pervis Estupiñán. Ma come è stato accolto il suo trasferimento al Milan in Ecuador? Ne abbiamo parlato col collega di Radio Stereo Fiesta 94.5, Wilson Marcelo Cordoba. Ecco un estratto delle sue parole a MilanNews.it

Quali sono le migliori qualità di Estupiñán?

"Pervis deve prima di tutto dimostrare il suo stile difensivo. La sua abilità nell'avanzare e nel rientrare, la sua abilità nel crossare faranno la differenza in partita. Deve anche sfruttare il suo tiro potente e preciso, che gli ha permesso di segnare diversi gol ogni stagione".

In termini di acquisti, possiamo considerare l'acquisto di Estupiñán al Milan il giocatore ecuadoriano più importante della storia?

"Sebbene l'ingaggio di Pervis sia importante, non posso considerarlo il più importante della storia perché prima avevamo modelli come Ivan Kaviedes, Alex Aguinaga, Carlos Tenorio che hanno aperto il mercato agli ecuadoriani all'estero e in questa nuova era abbiamo figure mondiali come William Pacho e Moises Caicedo che stanno trionfando in Europa".