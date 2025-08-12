Compleanno Balotelli, Leao lo omaggia così su Instagram: "Auguri idolo"
È una giornata speciale per chi ha amato, nel bene e nel male questo controverso giocatore. Oggi, 12 agosto è il compleanno di Mario Balotelli, che compie oggi 35 anni. Il bresciano, nativo di Palermo, festeggia oggi il compleanno da giocatore del Sion, in Svizzera. Per lui tre stagioni al Milan in due esperienze separate: la prima dal 2012 al 2014, la seconda nella stagione 2015-2016. In totale Balotelli ha vestito la maglia del Milan per 77 volte andando a segno in 33 occasioni.
Apparso tramite una storia Instagram, il messaggio profondo di stima e gioia da parte di Rafa Leao: “Tanti auguri idolo!”
