Morata nuovo giocatore del Como: "Si vede che qui c'è tanta ambizione. Darò il 200%"

Prime parole da calciatore del Como per Alvaro Morata, che arrivano dai canali ufficiali del club: “Sono veramente felice di essere arrivato a Como. Lo scorso anno giocando contro i lariani ho potuto apprezzare la squadra e il progetto, si vede che c’è tanta ambizione. Ai tifosi e al Club prometto che darò il 200% in ogni allenamento e ogni partita, non vedo l’ora di indossare questa maglia”.

L'attaccante spagnolo si è trasferito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. Arrivato a luglio 2024 al Milan, con i rossoneri ha raccolto 25 presenze, segnando 6 reti prima di trasferirsi in prestito al Galatasaray. Accordo con i turchi che si è chiuso nella giornata di ieri non senza polemiche. Morata stesso, attraverso i canali social, ha puntato il dito contro il club di Istanbul reo di non aver onorato alcuni obblighi nei suoi confronti.

Il sito del Como riporta anche le parole di Cesc Fabregas, suo ex compagno di squadra con la nazionale spagnola e da oggi suo allenatore: “Conosco Álvaro da molti anni e ho sempre apprezzato il suo modo di giocare e di stare nello spogliatoio. È un attaccante intelligente, capace di dare il meglio nei momenti più importanti, e un compagno di squadra che trascina tutti quelli che lo circondano. Siamo molto felici di averlo qui al Como”.

