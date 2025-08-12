Morata al Como, il Milan lo saluta: "È stato un piacere, Alvaro"

vedi letture

Il Milan saluta Alvaro Morata con un video che mostra i suoi momenti migliori al Milan, su tutti la rete contro il Real Madrid che ha sancito la vittoria per 1-3 al Bernabeu. "¡Ha sido un placer, Álvaro!" ("È stato un piacere, Alvaro) è li messaggio che il club ha voluto mandare al suo ormai ex attaccante.

Morata si è trasferito al Como a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. Arrivato a luglio 2024 agli ordini di Paulo Fonseca, con i rossoneri ha raccolto 25 presenze, segnando 6 reti prima di trasferirsi in prestito al Galatasaray. Accordo con i turchi che si è chiuso nella giornata di ieri non senza polemiche. Morata stesso, attraverso i canali social, ha puntato il dito contro il club di Istanbul reo di non aver onorato alcuni obblighi nei suoi confronti.