Fabregas dà il benveuto a Morata: "Dà il meglio di sé nei momenti più importanti"

Alvaro Morata è un nuovo attaccante del Como. Si è trasferito al Como a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. Arrivato a luglio 2024 agli ordini di Paulo Fonseca, con i rossoneri ha raccolto 25 presenze, segnando 6 reti prima di trasferirsi in prestito al Galatasaray. Accordo con i turchi che si è chiuso nella giornata di ieri non senza polemiche. Morata stesso, attraverso i canali social, ha puntato il dito contro il club di Istanbul reo di non aver onorato alcuni obblighi nei suoi confronti.

Gli dà il benvenuto Cesc Fabregas, suo ex compagno di squadra con la nazionale spagnola e da oggi suo allenatore: “Conosco Álvaro da molti anni e ho sempre apprezzato il suo modo di giocare e di stare nello spogliatoio. È un attaccante intelligente, capace di dare il meglio nei momenti più importanti, e un compagno di squadra che trascina tutti quelli che lo circondano. Siamo molto felici di averlo qui al Como”.