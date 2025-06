MN - Blanco su Modric: "Uno come lui nello spogliatoio è una grandissima notizia"

Luka Modric è impegnato al Mondiale per Club, la sua ultima vetrina con la maglia del Real Madrid. Poi, con ogni probabilità, sarà un giocatore del Milan. Che giocatore troveranno i rossoneri? Ne abbiamo parlato col collega Adrian Blanco, di Radio Marca. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Che ruolo ti immagini possa avere al Milan?

"Non me lo immagino come titolare, non in tutte le partite. Ma se lo vedi come elemento di qualità che entra a partita in corso può fare la differenza. E poi uno come lui nello spogliatoio è una grandissima notizia".

Cosa lascia Modric al Real Madrid?

"Un legame indissolubile. È il giocatore col maggior numero di titoli vinti al Real Madrid, pertanto sarà amato per sempre. Uno dei migliori centrocampisti del secolo e che ha formato il miglior centrocampo al mondo, con Kroos e Casemiro. Nei momenti più importanti del Real Madrid, lui c'era sempre".