MN - Blanco: "In Spagna temono che l'assenza di Modric possa sentirsi oltremodo"

Luka Modric è impegnato al Mondiale per Club, la sua ultima vetrina con la maglia del Real Madrid. Poi, con ogni probabilità, sarà un giocatore del Milan. Che giocatore troveranno i rossoneri? Ne abbiamo parlato col collega Adrian Blanco, di Radio Marca. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Come hanno motivato la scelta di non rinnovare al Real Madrid?

"Spiegazioni ufficiali non sono mai state date, ma si capisce che il club ritenga che il suo ciclo sia finito, da qui l'idea di voltar pagina come si evince anche dall'addio di Ancelotti. Ora il Real Madrid vuole avviarne uno con giocatori come Arda Guler o come Franco Mastantuono".

Quanto rischia di perdere il Real?

"In Spagna si teme che l'assenza di Modric possa sentirsi oltremodo, anche perché l'anno prima ha salutato Toni Kroos che era un altro elemento preziosissimo. I vari Valverde e Tchouaméni non hanno quella qualità".