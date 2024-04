Ct Serbia su Jovic: "A Milano ha perso qualche chilo e questo lo ha aiutato a tornare quello di un tempo. Spero resti al Milan"

vedi letture

Dragan Stojkovic, ct della Serbia, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche di Luka Jovic, attaccante del Milan che questa sera non sarà a disposizione di Stefano Pioli per la sfida in casa della Juventus a causa di un problema muscolare.

Ecco le sue parole: "Ho parlato con Luka, a Milano ha perso qualche chilo e questo lo ha aiutato a tornare quello di un tempo. Peccato per l'ultimo infortunio. Spero resti rossonero in futuro".