Iniziato a Roma l'incontro fra il Ministro Abodi e i vertici del mondo del calcio

E' iniziato l'incontro a Roma fra il Ministro dello Sport Andrea Abodi ed i vertici dello sport italiano: al summit capitolino sono presenti il presidente del CONI Giovanni Malagò, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, i tre presidenti di Lega A, B, C e D, Lorenzo Casini, Mauro Balata, Matteo Marani e Giancarlo Abete, oltre ai dirigenti del basket ed ex volti del mondo del calcio Gianni Petrucci e Umberto Gandini.

Sul tavolo del confronto, racconta Sky Sport, la scelte di istituire l'agenzia di vigilanza dei conti dei club professionistici per Serie A, B, C e Serie A1 di basket. Il mondo dello sport già nei giorni scorsi si è opposto all'Agenzia di gestione governativa, con il calcio che ha detto no in modo unanime dopo un'assemblea che ha coinvolto tutte le componenti.

Il Ministro Abodi per ora non ha aperto alla cancellazione di tale Agenzia, ma ha voluto comunque questo incontro per rivedere alcuni passaggi e alcuni dettagli dopo che nei giorni scorsi era filtrata la bozza del Decreto. In ballo, spiega l'emittente, anche il tema delle riforme e la richiesta di autonomia da parte della Lega Serie A e B. Oltre alla forma e alla sostanza dell'attuazione del Decreto, poi, si discuterà anche delle tempistiche.