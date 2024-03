Daniel Maldini corteggiato dalla nazionale del Venezuela

vedi letture

Che effetto potrebbe avere un Maldini con la maglia del Venezuela? Sicuramente strano ma potrebbe anche concretizzarsi come ipotesi. Almeno questo è il sogno della nazionale venezuelana di calcio che sarebbe pronta a fare carte false per far sì che Daniel Maldini, calciatore di proprietà del Milan ma in prestito attualmente al Monza, possa ottenere la cittadinanza del paese sudamericano. Una mossa che è resa possibile dall'origine proprio venezuelana della mamma di Daniel, nonchè moglie di Paolo, Adriana Fossa. Per ora si tratta solamente di un'ipotesi ma Tuttosport riporta come l'idea, specialmente nell'immaginario dei tifosi, sia reale.

Poi dovrà decidere Daniel Maldini che probabilmente, a 22 anni e in un buon periodo di forma, ha ancora motivo di sperare in una convocazione per la nazionale maggiore italiana. Questo si vedrà. Intanto questa sera alle 22 italiane, proprio il Venezuela sarà avversario dell'Italia in un primo scontro all time tra le due squadre, valido per una gara amichevole. La sfida si giocherà a Miami, nello stadio dove gioca l'Inter Miami di Lionel Messi.