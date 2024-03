Danimarca, niente amichevole contro le Isole Faroe per Kjaer

La Federcalcio della Danimarca ha comunicato su X che Simon Kjaer non farà parte dei convocati del ct danese Kasper Hjulmand per l'amichevole di domani sera a Brøndby contro le Isole Faroe. Il difensore del Milan ha riportato un lieve infortunio nell'ultima gara della sua nazionale contro la Svizzera. Gli esami a cui si è sottoposto avevano comunque escluso lesioni muscolari.

Queste le parole del centrale rossonero dopo la partita contro gli svizzeri: "Spero che non sia così grave. Ho sentito un po' di fastidio e volevo solo andare sul sicuro. Siamo a stagione inoltrata, quindi cerchiamo anche di pensare un po' avanti e preferiamo non correre rischi. Non mi aspetto che sia assolutamente qualcosa di brutto. Se fosse stata una partita di qualificazione o dell’Europeo non sarei uscito".