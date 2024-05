Oggi si decidono le finali di Europa e Conference. Fiorentina già qualificata

E dopo la due giorni di Champions League, oggi si deciderà chi si sfiderà nelle finali di Europa e Conference League, che si giocherannon rispettivamente a Dublino e Atene. Ieri pomeriggio la Fiorentina ha staccato il pass per l'atto finale della terza competizione europeo, per il secondo anno consecutivo: decisivo il pareggio per 1-1 maturato in casa dei belgi del Bruges. La squadra di Italiano proverà questa volta a vincere il trofeo contro la squadra vincente ra Olympiacos e Aston Villa. Per l'Europa League in campo Roma e Atalanta: i primi devono rimontare lo 0-2 al Bayer Leverkusen, i secondi partono dall'1-1 con il Marsiglia.

Di seguito il programma completo:

EUROPA LEAGUE

Ore 21, Bayer Leverkusen - Roma (and. 2-0)

Ore 21, Atalanta - Marsiglia (and. 1-1)

CONFERENCE LEAGUE

Ieri, Bruges 1-1 Fiorentina (agg. 3-4), Fiorentina in finale

Ore 21, Olympiacos - Aston Villa (and. 4-2)