De Grandis: "Con l'effetto Ibra e il lavoro di Pioli il Milan può puntare all'Europa League"

Stefano De Grandis ha parlato di Milan a Sky: "Io credo che l'effetto Ibrahimovic e il lavoro di Pioli che sta costruendo la squadra intorno a lui, possa aiutare il Milan a risalire la classifica, puntando all'Europa League, non credo che la Lazio e la Roma siano raggiungibili. Io penso che la rosa del Milan sia un po' inferiore di quelle che lottano per la Champions Non mi aspettavo partisse così male, ma anche con Ibrahimovic, penso possa risalire".