Del Piero: "La Juventus ha voluto vincere più del Milan. Batterli è stata come una rivincita"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni della CBS, l'ex attaccante della Nazionale italiana Alessandro Del Piero ha commentato la vittoria della sua Juventus contro il Milan: "Nel primo tempo c'è stato equilibrio in quanto ad occasioni ed opportunità avute, il Milan ha avuto le migliori chance di segnare probabilmente. La Juventus però ha avuto un forte desiderio di vincere la partita, soprattutto nel secondo tempo. Poi il Milan è calato fisicamente e la Juventus ha continuato ad avere la meglio sul possesso palla e come dicevo ha voluto vincere più del Milan, il che è una buona notizia perché si spera che continuino così. La vittoria di ieri è davvero una bella notizia".

Sulla prestazione dei bianconeri, descritta come la migliore della stagione: "In campionato sicuramente, mentre in Champions League hanno avuto alcune buone prestazioni. Ora hanno bisogno di fare di più, di vincere più partite difficili. Non possono sempre giocare al massimo, ma questo sembra essere un buon inizio. Battere il Milan, contro cui avevano perso in semifinale di Supercoppa, è davvero importante, quasi una rivincita. La costanza è la chiave per me. Vincere questa partita e continuare a vincere è fondamentale, perché quando si vince i problemi svaniscono, l'atmosfera nella squadra e con i tifosi migliora".