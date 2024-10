Di Gennaro: "Gabbia è la dimostrazione che anche i nostri sono bravi"

Antonio Di Gennaro è stato allenatore del Milan insieme al direttore tecnico Fatih Terim nel 2001 e ha vissuto una situazione complicata sulla panchina dei rossoneri, così come sta succedendo adesso a Paulo Fonseca. A TMW l'ex tecnico ha spiegato quali secondo lui sono i principali problemi: "Ci sono passato anche io da momenti come quello del derby, quando era sulla graticola. So cosa vuol dire. Lui deve avere in mano la situazione, ma dopo ciò che è successo a Firenze c'è da fare una riflessione importante perché quello un po' stride. Il portoghese deve ritrovare autorevolezza e forza nel dettare le regole".

Una bella notizia invece è Matteo Gabbia.

"Lui è la dimostrazione che anche i nostri sono bravi, gli stranieri non sono tutti più forti degli italiani. Bisogna avere fiducia, coraggio e farli giocare. È un bene che ci siano questi giovani che si mettano in luce. All'inizio non giocava perché c'erano Pavlovic che era nuovo e Tomori... Gabbia ha saputo aspettare, ora può giocarsi tutto e può essere titolare fino alla fine. Con i se e i ma si va poco lontano, ci vuole personalità, non basta la qualità tecnica e agonistica, giochi a San Siro con 70mila persone e non devi avere problematiche. Spesso gli italiani non abbiamo il coraggio di farli giocare, mentre gli stranieri li aspettiamo, come mai?"