Di Gennaro: "Theo via dal Milan? Cessione voluta dal calciatore. Nell'ultimo anno e mezzo non ha più fatto la differenza"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore tv, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Un commento sull'U21?

"Lo spirito che non abbiamo visto nella Nazionale maggiore lo abbiamo visto qui. Non creiamo alibi,m ma l'arbitro ha complicato la partita. Nonostante questo la squadra ha recuperato in 9 contro 11 e pensavo potesse vincere ai rigori. Non meritavamo di uscire in quel modo. Stavamo dominando, poi la disattenzione sull'1-1 contro una Germania che non creava. Non ha mai mollato però la squadra, spirito incredibile. Il miglioramento rispetto a due anni fa c'è stato. Ci sono dei ragazzi interessanti, però il salto è quello più difficile".

Theo Hernandez verso l'Arabia: un voto della sua avventura al Milan?

"Cessione voluta dal calciatore. L'Arabia per me non è un campionato. E' un giocatore importante che ha fatto la differenza ma non l'ha più fatta per l'ultimo anno e mezzo. E ha avuto anche comportamenti discutibili. Come giocatore, quando stava bene era devastante, anche perché in quel ruolo ce ne sono pochi. Ma non ha reso nell'ultimo anno e mezzo e il Milan ne ha pagato le conseguenze".

Camarda al Lecce in prestito:

"Meno male. Alla sua età giocano già ed è giusto che vada a fare esperienza. E mi auguro che Francesco Pio Esposito rimanga all'Inter per fare esperienza. E' un attaccante italiano e che può crescere".

Vede dei giocatori che possono fare al caso di Gattuso in U21?

"Se giochi 4-3-3 devi recuperare Politano, Zaccagni, Chiesa, sennò come ci giochi così? In U21 c'è Baldanzi, che spero giochi con Gasperini perché è un talento. Forse è lui quello che in prospettiva."

Koleosho lo vede pronto per la Serie A?

"E' pronto, magari non per una big ma per una buona squadra. Ha fatto una buona partita, anche di sacrificio. Vedendo chi arriva anche da fuori in Serie A, ci sta lui".

Roma, tra Abraham e Dovbyk chi può convincere Gasperini?

"Nessuno dei due. Vedremo se si applicheranno e poi li valuterà. Il lavoro degli attaccanti con Gasperini è nelle due fasi e a grande ritmo...Poi dobbiamo vedere il resto della squadra anche. Quanto può fare bene la Roma? Servono almeno 5-6 giocatori, il primo anno poi è di assestamento, c'è un allenatore completamente diverso".

De Rossi-Sampdoria, che ne pensa?

"Basta che si mettano d'accordo di fare una società seria. Io sarei per la riconferma di Evani, De Rossi deve ancora partire. E' una società che se si mette a posto è giusta per partire, sarebbe una occasione importante".