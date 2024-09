Di Stefano: "Milan abituato a presenze fisse a Milanello. L’idea della attuale società è diversa”

Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, si è così espresso in diretta da Milanello analizzando la situazione in casa Milan, riflettendo, in particolare, su una attitudine dell'attuale dirigenza: “Il Milan negli anni era abituato ad avere presenze fisse e costanti all’interno di Milanello. L'idea di questa società è per ora un’altra: vivere in maniera diversa, con minore frequenza, l’ambiente sportivo. Se sarà una scelta vincente o no quello lo dirà solo il tempo"