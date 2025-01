Discorso di Maignan, Bergomi: "Gesto inedito, non ne ho capito l'utilità"

Come ogni domenica sera, dopo il posticipo del 21° turno di Serie A, è andato in onda il Club di Sky Sport 24. Come ospite era presente anche l'ex calciatore e oggi opinionista Beppe Bergomi. L'ex campione del mondo ha commentato la scena del capannello di Maignan chiamato dopo il primo gol subito dai rossoneri contro la Juventus.

Le parole di Beppe Bergomi: "Un gesto inedito. Il capitano che magari nello spogliatoio fa il discorso motivazionale o prima di entrare in campo mi fa piacere. Visto lì, lo scopo era anche benevolo ma non ne ho capito l’utilità. Non trovo l’utilità".