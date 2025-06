Domani inizia il Festival della Serie A a Parma: il programma della prima giornata

vedi letture

Pronti, partenza, via! Dopo mesi di attesa prende il via domani mattina la seconda edizione del Festival della Serie A che si svolge a Parma questo fine settimana.

Dopo il taglio del nastro, alle 9.45 davanti al Teatro Regio, il primo appuntamento è in Sala Scudetto all`interno del Ridotto del Regio alle 10.00 con Emilia Romagna, la Sport Valley: modera il Direttore Editoriale Lega Serie A Lorenzo Dallari, mentre gli speaker sono Luigi De Siervo (AD Serie A), Michele Guerra (Sindaco Parma), Gianmaria Manghi (Coordinatore Politiche Sportive della Regione Emilia-Romagna, Fabio Cannavaro (Pallone d`Oro 2006). Al termine del panel Bruno Pizzul verrà omaggiato di un premio alla memoria.

Alle 11.00 si aprono i Lavori in Sala Supercoppa (Laboratorio aperto San Paolo) con “Cronache di Spogliatoio, l`evoluzione della specie” a cui partecipano Marco Cattaneo e Federico Balzaretti moderati da Emanuele Corazzi (Direttore Cronache di Spogliatoio)

Spazio ai tre presidenti alle 11.30 ancora in Sala Scudetto: Ezio Simonelli (Serie A), Paolo Bedin (Serie B) e Matteo Marani (Lega Pro) discutono del futuro del calcio italiano moderati dal Direttore di Sportmediaset Alberto Brandi.

A mezzogiorno, invece, in Sala Coppa Italia (Galleria San Ludovico) si parla del `Fenomeno Kings League`: modera Chiara Icardi (Radio TV Serie A con RDS), partecipano Franco Morelli (Managing Director Kings League Italia), Mirko Cisco (Presidente Underdogs) e Cristian Brocchi (Allenatore FC Zeta).

Appena dopo pranzo, alle 15.00, prende il via la Rassegna cinematografica al complesso della Pilotta con ingresso libero: il primo film proiettato sarà "La bella stagione", tratto dall`omonimo libro di Gianluca Vialli e Roberto Mancini. In sala saranno presenti il regista Marco Ponti e l`Amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco. Contemporaneamente, invece, in Sala Supercoppa verrà spiegato dai Licenziatari internazionali Serie A e da Anna Guarnerio (Direttore Diritti Internazionali Serie A) “Come viene trasmessa la Serie A nel mondo”. Modera Marco Foroni , Responsabile Sport Amazon Prime Video.

Alle 15.30 tutti in Sala Scudetto per la consegna del premio Legendary Player a Fabio Cannavaro. Chiacchiera insieme al Capitano della Nazionale e Pallone d`Oro del 2006 Simona Rolandi (Rai Sport). Il Festival della Serie A celebra anche le tre neo promosse, alle 16.00 in Sala Coppa Italia nel panel moderato dal Direttore di Tuttosport Guido Vaciaco che avrà come protagonisti Giovanni Carnevali (AD Sassuolo), Giuseppe Corrado (Presidente Pisa), Paolo Armenia (DG Cremonese).

Doppio appuntamento alle 16.30: alla Pilotta proiezione del secondo film della rassegna cinematografica "Il sogno non ha colore" alla presenza dell`attore Seydou Sarr e di Paolo Del Brocco, mentre in Sala Supercoppa spazio al panel Crazy for Football con Clara Simonini (CSR Manager Serie A), Emanuela Andronaco (Responsabile Area Calcio Paralimpico Parma Calcio 1913), Elisabetta Scorcu (Consigliere DCPS), Eugenio Giannetta (Giornalista Avvenire e autore di "O anche no") e in collegamento Giovanni Sacripante (Head of DCPS) e Santo Rullo (Dottore Psichiatra, ideatore nazionale Crazy for Football, consigliere DCPS). Modera Lia Capizzi (Radio TV Serie con RDS)

L`ultimo panel della giornata è alle 17.00: Giorgia Rossi (DAZN) modera "La sostenibilità economica dei Club" in partnership with Ifis Sport con Carmelo Carbotti (Responsabile Ufficio Studi Banca Ifis), Luigi De Siervo (AD Serie A), Giuseppe Marotta (Presidente Inter), Stefano Campoccia (Vice Presidente Udinese), Antonio Romei (Legal Advisor Cagliari).

Poi alle 18.30 appuntamento imperdibile con uno degli eventi più attesi dell`estate, “Conto alla rovscia”, la presentazione del Calendario della Serie A Enilive 2025/26 al teatro Regio di Parma (ingresso su invito). Presentano Lorenzo Dallari (Direttore Editoriale Serie A) e Chiara Giuffrida (Radio TV Serie A con RDS). Con la partecipazione di Christian Vieri e Ciro Ferrara.

In serata, invece, tutti alla Galleria San Ludovico per la diretta della partita di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Norvegia e Italia. Al temine, altra diretta, questa volta con il Calciomercato alle 23.00, presso lo Studio di Sportitalia al Laboratorio San Paolo.