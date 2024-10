F.Galli: "Fonseca con i cambi ha cambiato la partita. Giusto sottolinearlo"

Vittoria del Milan, la prima in questa Champions League, in casa contro il Club Brugge. I rossoneri che hanno faticato nel primo tempo e nel primo quarto d'ora del secondo, hanno superato per 3-1 i belgi, rimanendo in superiorità numerica di un uomo dal 40' del primo tempo. Decisivi Pulisic e Reijnders con una doppietta: anche i cambi di Fonseca determinanti. Della partita ne ha parlato a Milan Tv come ospite Filippo Galli. Le sue dichiarazioni.

Le parole di Filippo Galli sulla partita: "Credo sia giusto sottolineare che questa sera Fonseca con i due cambi ha cambiato la partita. Ha dato l’opportunità a Reijnders di fare doppietta: Tijjani si è fatto trovare pronto in quella posizione, poi non è facile fare gol e lui ci è riuscito in entrambe le occasioni. I tre punti erano troppo importanti".