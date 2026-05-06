Figc, Bedin: "Malagò-Abete? Ora parlo con club, entro settimana decideremo"

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- ROMA, 06 MAG - "Giornata utile e positiva. Il confronto aiuta sempre. Abbiamo dato precedenza al metodo, stilando un documento corposo con le criticità che sono tante: il tema della sostenibilità, i giovani, le riforme federali e ciò che si chiede alla politica. Ora mi prendo due o tre giorni dove sentirò le venti proprietà perché questa giornata deve essere metabolizzata. Poi entro la settimana decideremo". Lo ha detto il presidente della Lega di B, Paolo Bedin, dopo l'incontro avuto nella sede della Federcalcio a Roma con i candidati in pectore alla Figc, Abete e Malagò.

"L'auspicio è che la Serie B sappia investire il tempo per trovare posizioni comuni, certo poi il voto è individuale - ha aggiunto -. Non c'è litigiosità nella B e mi sento di dire anche che non c'è criticità nemmeno tra le componenti in questo preciso momento storico". Infine alla domanda sulla possibilità di un candidato unico alla presidenza ha risposto: "Non mi esprimo. Se si trovasse una posizione unitaria non tanto sui nomi, ma sui temi, sarebbe importante". (ANSA).