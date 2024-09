"Fofana e Reijnders stanno facendo vedere ottime cose, su Morata..": Assogna sul nuovo Milan di Fonseca

Intervenuto così in merito al momento positivo del Milan di Fonseca, il giornalista Paolo Assogna ha voluto commentare ed esaltare il lavoro svolto sin qui da parte dell'allenatore rossonero. Queste le sue considerazioni ai microfoni di Sky Sport:

"Sarebbe stato assurdo esonerare Fonseca a settembre, è a rischio? Mi metto a ridere, è cambiato tutto, il calcio è così. Non è stato facile per lui all'inizio, ci sono state molte novità tra trattative, arrivi, moduli, non è facile lavorare e farlo bene fin da subito. Sono arrivati tanti giocatori al Milan: Morata è un attaccante che ti dà sicurezza, mentre Reijnders e Fofana stanno facendo vedere ottime cose".