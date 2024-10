Fonseca: "Facciamo pochi falli? Siamo un po' 'santi', dobbiamo essere di più quello che siamo cioè dei Diavoli"

Paulo Fonseca, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il fatto che il suo Milan è una delle squadre meno fallose in Italia e in Europa ma tra le più sanzionate:

Come ha visto la squadra in questi giorni?

"La squadra si è allenata sempre bene. Ora è difficile da valutare, non possiamo allenarci tanto. Ho di nuovo sensazioni positive, mi sembra che la squadra stia bene e con fiducia".

Milan squadra tra le meno fallose in Italia in Europa ma tra le più sanzionate. Come se lo spiega?

"Come allenatore non posso dire che i miei giocatori fanno fallo (ride, ndr). Devo difendere sempre il gioco, il calcio, dobbiamo giocare. Sanno però quello di cui abbiamo parlato in questi giorni. Siamo un po' "santi", dobbiamo essere di più quello che siamo: Diavoli. Dobbiamo migliorare anche in questo, e per me migliorare è fare i falli che c'è bisogno di fare. Ovviamente senza violenza, non è bello. Ma dobbiamo essere intelligenti".