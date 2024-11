Fonseca: "Morata sta bene, ma domani non può giocare"

vedi letture

Paulo Fonseca ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sul colpo alla testa di Alvaro Morata: "Morata? È stata una situazione strana. Ha avuto uno scontro con Pavlovic. In un primo momento non pensavo fosse un problema come questo. Sta bene, ma non è pronto e non può giocare domani".

Musah è un esperimento one shot?

"È stata una strategia per quella partita. Non so se possiamo farlo in altre partite, magari possiamo farlo anche con altri giocatori. Ma è stata principalmente una strategia per la partita contro il Real, per le loro caratteristiche e per come volevamo difendere. Magari abbiamo bisogno di fare lo stesso in altre partite".