Francia, Tchouaméni su Maignan: "Non è preoccupato per i suoi problemi fisici. Spero che continui a migliorare perché è un giocatore straordinario"

In vista dei prossimi impegni in amichevole, sabato contro la Germania e martedì contro il Cile, per la Francia di Olivier Giroud, Maignan e Theo Hernandez ha parlato in conferenza stampa il centrocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni. Queste le sue parole in merito all'attuale condizione fisica del portiere francese del Milan.

Sullo stato di forma di Maignan: "Non è preoccupato per i suoi problemi fisici. Spero che continui a migliorare perché è un giocatore straordinario".