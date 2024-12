Furlani sul suo ruolo: "Ho riflettuto sull’opportunità: cosa rimpiangerei sul mio letto di morte? Non aver sfruttato questa opportunità di guidare il club di cui sono tifoso? Lo rifarei"

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, si è così espresso nel documento redatto dalla Harvard Business School sul Milan.

[traduzione a cura di MilanNews.it]

Su come si evolverà il suo ruolo:

“Voglio ancora essere io a negoziare gli accordi -sono ancora un po’ un ‘deal junkie’ (persona quasi dipendente dalle dinamiche di negoziazione e compravendita, ndr) - e non credo che nessuno possa aspettarsi che faccia la transizione completamente in questo tempo che ho trascorso come CEO. Mi sono posto una domanda quando ho riflettuto sull’opportunità: Cosa rimpiangerei sul mio letto di morte? Non aver sfruttato questa opportunità di guidare il club di cui sono stato tifoso sin da quando ero bambino, o buttarmici? Anche in una giornata come oggi, quando il nostro acerrimo nemico può vincere lo scudetto a casa nostra (il riferimento è allo scorso campionato, ndr), e anche con le minacce di morte che ho ricevuto, prenderei la stessa decisione”.