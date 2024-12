G. Galli: "Il Milan soffre molto i tatticismi italiani, in Serie A ogni partita è un esame"

Intervenuto in diretta su Sky Sport 24 nel giorno di Milan-Stella Rossa, lo storico portiere rossonero Giovanni Galli ha parlato delle attuali difficoltà della squadra di Fonseca. Queste le sue dichiarazioni:

“Non c’è continuità di risultati, tanti cambi e tanti giocatori nuovi. E anche una dirigenza nuova. Sta pagando più dl dovuto. In Serie A non riesce a fare la stessa continuità che ha in Europa in questo momento, speriamo il più a lungo possibile. Soffre molto i tatticismi italiani. Noi siamo il campionato non più spettacolare ma sicuramente il più difficile, ogni partita è un esame. In Europa invece ce lo giochiamo a viso aperto, ed in questo il Milan riesce ad avere più successo”.