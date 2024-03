Galli avvisa il Milan: "Sarà dura sabato a Firenze. La Fiorentina è difficile da affrontare"

Intervistato dai microfoni di Radio Firenze Viola, l'ex giocatore del Milan Filippo Galli ha parlato delle sue sensazioni in vista della sfida in programma sabato sera al Franchi di Firenze fra i rossoneri di Stefano Pioli e la Fiorentina di VIncenzo Italiano. Queste le sue dichiarazioni.

“Mi immagino un clima rovente. Le gare tra Fiorentina e Milan sono sempre state caratterizzate da un clima molto accesso, in più ci sarà l’aspetto emotivo dato da Barone. È un fatto che ha lasciato tutti allibiti, tornando alla gara sarà difficile per il Milan. La Fiorentina è difficile da affrontare, ha una sua fisionomia e Italiano mi è sempre piaciuto. Il Milan, quando riavrà tutti i nazionali, dovrà capire in che condizioni sarà e se riuscirà a riprendere una striscia positiva. Ma ripeto, non sarà facile”.