Gattuso bersagliato dai tifosi. Sui social: “E’ lui il colpevole della sconfitta nel derby”

Se prima era uno degli intoccabili, ora Rino Gattuso finisce spesso nel mirino dei tifosi rossoneri. L’allenatore milanista dopo la sconfitta contro l’Inter nel derby viene accusato di essere stato troppo difensivista, di aver impostato la squadra per difendere il pareggio e non averci mai provato. Una mentalità non vincente e non da Milan. Sono queste le accuse principali mosse dai sostenitori del Diavolo all’allenatore calabrese. Sui social network il giorno dopo il derby la rabbia non passa, e Gattuso è finito nel tritacarne.