Pellegatti: "Non sarà Conceiçao il nuovo allenatore. Preferisco un Amorim, mi affascina Hürzeler"

Futuro ancora incerto per la panchina del Milan. Ne ha parlato Carlo Pellegatti, giornalista che da anni segue da vicino il Milan e le vicende di Milanello, che è intervenuto nel pomeriggio di martedì ai microfoni di TvPlay per parlare anche del futuro della panchina rossonera: “Chi verrà non so, ma mi sbilancio: non sarà Conceicao il nuovo allenatore del Milan. A me è stato detto così, non si tratta di fonti di gente che passa per strada. Ho verificato la notizia e un altro collega mi ha detto che il Milan non ha mai approfondito la questione. In ogni caso, Conceicao parlerà domani con Villas Boas, presidente del Porto. Su Fonseca non ho notizie; Sarri mi dicono no, sarà il prossimo nome che uscirà dopo Conceicao. Toccherà anche a lui esser accostato al Milan. Mi dicono ‘Thiago Motta è della Juventus, ma…’. Quando chiediamo a riguardo, non rispondono. De Zerbi? Mi dissero che sembrava una follia pagare un allenatore”.

Poi Pellegatti ha continuato: "Io preferisco che prendano un allenatore alternativo. Un Amorim. Magari ho meno garanzie di vincere subito, ma il progetto mi affascina. Magari un Crespo, che ha vinto la Copa Sudamericana due anni fa. A me un mese fa mi avevano detto ‘guarda che potremmo prendere anche un allenatore che non è stato mai nominato’. Arteta era il secondo di Guardiola; è andato meno bene Maresca al Parma; magari vai a prendere il secondo di Klopp e lo scopri tu. Mi piacerebbe che il Milan facesse un’invenzione del genere. Quando Berlusconi scelse Capello, i giornaloni ne avevano parlato in maniera scettica e ironica. Non parliamo di quando scelse Sacchi. Un allenatore che mi affascina è Hürzeler del St. Pauli. E’ un allenatore del genere che farebbe la differenza e che è da seguire. So che la Juventus sta seguendo Possanzini, non per adesso, ma per il futuro"