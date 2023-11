Gazzetta - Milan, le ultime sull'infortunio di Thiaw. C’è anche il rischio di un intervento chirurgico

L'infortunio di Malick Thiaw contro il Borussia Dortmund è piuttosto grave e lo terrà fuori per diverse settimane. Il tedesco ha riportato una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Tra qualche giorno il suo problema verrà rivalutato, ma i tempi di recupero non saranno brevi, anche se non c'è ancora nessuna certezza perchè durante la risonanza di ieri la presenza di un ematoma non ha permesso allo staff medico guidato dal dottor Mazzoni di vederci chiaro fino in fondo.

Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, i prossimi esami tra 7-10 giorni diranno qualcosa in più. Gli scenari ipotizzabili sono due: se verrà scelta la terapia conservativa lo stop di Thiaw dovrebbe aggirarsi intorno ai due mesi (è questa al momento l'ipotesi più probabile), se invece sarà necessario un intervento chirurgico per riparare il danno allora i tempi di recupero saranno più lunghi.