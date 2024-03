Giannichedda: "Incomprensibili le critiche a Pioli, anche perché in estate il Milan ha preso giocatori giovani, non pronti e fatti"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma di TvPlay, l'ex giocatore della Juventus Giuliano Giannichedda ha parlato di Milan, soffermandosi soprattutto su Stefano Pioli e sul suo operato, difendendolo da tutte le critiche che gli sono state mosse nel corso di questi mesi. Queste le sue dichiarazioni.

"Sono incomprensibili le critiche mosse nei confronti di Pioli, anche perché il Milan ha cambiato tanto ma ha cambiato prendendo tanti giovani. Non ha preso i giocatori già fatti, pronti, per andare a contrastare un'Inter che invece a livello di rosa è più forte ed ha aggiunto giocatori pronti e fatti. Allora non lo so perché tutte queste critiche nei confronti di Pioli: o è successo qualcosa che non sappiamo o Pioli ha fatto benissimo".