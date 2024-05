L'elogio a Pulisic: "Un top per le qualità che ha e non solo. Sono sicuro che possa fare ancora meglio in futuro"

Dopo la netta vittoria di questa sera sul Cagliari, l'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Milan TV elogiando Chistian Pulisic, autore dell'ennesima prestazione eccelsa della sua stagione. Queste le sue dichiarazioni:

Su Pulisic:

"Christian è originale, è un grandissimo professionista, un grandissimo giocatore. Christian è un top, è un top per le qualità che ha, per le scelte che fa in campo, per l'intensità che ha, per lo spirito con cui si prepara. Credo che è impossibile che un giocatore al primo anno in Italia riesca comunque subito a mettere tutto il suo potenziale. Certo che lui ha fatto molto bene, è stato molto continuo, ma sono sicuro che possa fare ancora di più in futuro".