Gilardino: "Balotelli non risolve da solo i problemi del Genoa"

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Abbiamo fatto un buon inizio, siamo rimasti in partita fino al secondo gol della Lazio, una squadra che ha un Dna forte. I ragazzi hanno dato tutto. Ho dovuto fare delle scelte obbligate, per quanto riguarda le risorse siamo in emergenza, ma il secondo e terzo gol non dobbiamo prenderli così facilmente". Lo dice, in conferenza stampa, il tecnico del Genoa Alberto Gilardino dopo la sconfitta contro la Lazio. "Balotelli? La sua storia parla per lui, ma non può risolvere da solo i problemi del Genoa - dice ancora Gilardino -. Normale che se arriva con il fuoco per mettersi a disposizione dell'ambiente può essere un valore per la sua qualità tecnica, può darci personalità, ma arriverà dopo un periodo di inattività e confidiamo possa essere in fretta al top".

Il tecnico rossoblù, poi, sottolinea come ci sia "arrabbiatura per la sconfitta, ma non tristezza. Quest'anno abbiamo un'impresa difficilissima davanti, sono cosciente di questo momento di difficoltà, ma dobbiamo aggrapparci a ogni situazione positiva. Sono convinto che piano piano rivedremo la luce". Infine, a chi chiede se si senta in bilico, Gilardino risponde che "la società ha diritto di fare qualsiasi considerazione in merito, io e il mio staff lavoriamo giorno e notte per migliorare e dare beneficio alla squadra". "Ho vissuto momenti incredibili qui a Genova, l'anno scorso abbiamo fatto una stagione importate e sono dentro anche nelle difficoltà, voglio dare il mio contributo al 110% per tirarci fuori da questa situazione", conclude. (ANSA).